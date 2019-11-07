Во время игры четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» произошел неприятный инцидент.

Как сообщил журналист Василий Конов, два болельщика «Локо» попытались выбежать на поле. Одному из фанатов (им оказался блогер SUBO) не повезло – он сорвался и упал с трибуны. Парню оказали необходимую помощь и вызвали скорую – в результате инцидента он сломал руку.

«Локомотив» уступил «Ювентусу» со счетом 1:2.

Решающий мяч «бьянконери» оформили в компенсированное время. Эта победа позволила команде Маурицио Сарри квалифицироваться в стадию плей-офф.

На канал SUBO (настоящее имя – Субхан Мамедов) в YouTube подписаны 345 тысяч человек, на профиль в инстаграме – 3,3 млн.

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