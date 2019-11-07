Геолог Майкл де Гузманн озолотил канадскую компанию Bre-X одним легким движением. В 1996 году акции фирмы на бирже взлетели от нескольких пенни до 280 долларов за штуку. Майк заявил, что земли в русле реки Бусанг бережно хранят 62 метрических тонны драгоценного металла. Успеха на рынке ценных бумаг и недвижимости было не избежать. Всего год понадобился, чтобы вскрыть одну из величайших афер в истории. Геолог просто счистил в пробы немного золота с обручального кольца и предъявил образцы на экспертизу.

Сколько понадобится, чтобы вскрыть тех, кто наварился на фальшивых билетах перед матчем «Локомотив» – «Ювентус»? Вопрос скорее риторический. Нет, конечно, он требует ответа, но гарантировать вряд ли кто-то что-то соберется.

Журнал Cool Girl еще в 1998-м писал о распределении потенциала органов чувств. Если выключить зрение, человек распределит неиспользуемый запас сил на четыре оставшихся направления. Так и с обонянием, вкусом, слухом или осязанием. Жаль в том материале ничего не было про чувство самосохранения.

На подходе к вечернему Черкизову надо точно поставить на ноль обоняние. Прокуренный воздух, будто вся Москва приехала подымить именно сюда, смешивается с тонкими ароматами вискикольного перегара, образуя взрывоопасный морок у самых ворот стадиона. Чиркни спичкой – и все это взлетит на воздух.

Впрочем, легко выяснить, что ты просто попал в волну. Все же типичных представителей алкобогемы совсем не разглядеть. А если кто и подпил, так ради сугреву, для здоровья. Ну и следует заметить, что стандартный алкобот и близко не обладает деньгами, которые нынче просят за матч с участием «Ювентуса». Люди сплошь приятные, красивые, слегка мокрые от осеннего дождя, все же радостные.

Аккредитации выдавали традиционно рядом с VIP-входом. В воздухе над очередью висели приятные диалоги. Благодарный мужчина в мокром пуховике вещал в окошко:

– Паспорт нужен?

– Нужно, чтобы вы расписались за аккредитацию.

– Легко. Я что угодно для вас подпишу. Я квартиру на вас перепишу...

Усатый дядя с усами Панкратова-Черного (кстати, спасибо, что ты помнишь, кто такой Панкратов-Черный, старик) сокрушался в прожектор:

– Никогда такого не было, чтобы на «Локомотив» стояли!

– А почему стоим?

– Да потому что там (кивок в сторону впереди стоящих) половина без билетов. А тут, между прочим, вип!

– А у нас?

– У нас как раз вип.

Знаете это чувство, когда хочешь впитать всем телом что-то, что происходит вокруг? Да? Короче, это не тот случай. И вот уже стюард, почти засунув мне в нос антенну рации, кричит кому-то:

– Сюда нельзя! Ваши билеты фальшивые!

– Кто сказал?

– Представители организац...

Что, простите? Фальшивые билеты? Пришлось проверить календарь, там был все еще 2К19. Про билеты тоже не послышалось. Вот сударь, заплативший 64 тысячи за вход на матч против «Юве». А этот синьор выложил 360 тысяч русских рублей за то, чтобы вся семья посмотрела на Роналду. Я бы не поверил, если бы коллеги из «Спорт-Экспресса» не наснимали пострадавших в свои твиттеры.

Тут надо срочно решить, как относиться к такому человеку? С одной стороны, надо думать головой, ведь покупки на левых сайтах чреваты потерями. С другой – как не посочувствовать тому, кто из героя года превратился в мужика, из-за которого семья мокнет под дождем, а не изучает 4-4-2 в исполнении «Локо»? Впрочем, ваше сочувствие, равно как и насмешки, вряд ли как-то отразятся на его пространстве и восприятии. Короче, ни холодно, ни жарко. Так и остался мужчина со всей семьей стоять на подступах к стадиону.

Где-то в подтрибунке коллеги-мужчины негодовали: «Как можно потратить 64 тысячи на билет? Это же можно в Турин слетать на эти деньги!»

И это тоже правда. Как правда и то, что ни один из тех, кто поднимался в ложу прессы, не заплатит 64, а уж тем более 360 тысяч за футбол. Просто потому что нет таких денег у спортивных журналистов. И, возможно, никогда не будет.

«Локомотив» – «Ювентус»Getty Images

Так как же относиться к людям, чьи деньги ушли в пустоту? Возможно, стоило бы сопереживать, если бы не «Локомотив». Клуб решил пропустить всех, у кого на руках оказались фальшивые билеты, но не в VIP, конечно же, а на свободные места. Люди все же посмотрели на Криштиану Роналду, но не увидели заколдованный штрафной. Рок-звезда «Юве» мок под черкизовским небом и крайне редко угрожал «Локо».

На последних минутах Гилерме снова пропустил, расстроив болельщиков. Стоил ли просмотр этого матча 64 или даже 360 тысяч рублей? Оставшиеся у телевизоров говорят, что не стоил; вероятно, аккредитованные медиа поддерживают. Но разве надо спрашивать у тех, кто за вход не платил?

«Локомотив» пропустил в добавленное время и снова проиграл «Ювентусу»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android