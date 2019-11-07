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Невероятный по нелепости гол «Тоттенхэма»: Ло Сельсо забил после двух попаданий в каркас
Такого ты не видел очень давно.
«Тоттенхэм» встретился с «Црвеной Звездой» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Счет в игре был открыт на 34-й минуте. «Шпоры» умчались в быструю контратаку и вывели на ударную позицию Харри Кейна, который угодил в штангу. Вторая волна атаки закончилась попаданием Хынмина Сона в перекладину – и только после этого Джовани Ло Сельсо отправил мяч в сетку.
- В первом матче «Тоттенхэм» выиграл у «Црвены Звезды» со счетом 5:0.
- Помимо английской и сербской команд, в лигочемпионской группе B выступают «Бавария» и «Олимпиакос».
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