«Тоттенхэм» встретился с «Црвеной Звездой» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в игре был открыт на 34-й минуте. «Шпоры» умчались в быструю контратаку и вывели на ударную позицию Харри Кейна, который угодил в штангу. Вторая волна атаки закончилась попаданием Хынмина Сона в перекладину – и только после этого Джовани Ло Сельсо отправил мяч в сетку.

В первом матче «Тоттенхэм» выиграл у «Црвены Звезды» со счетом 5:0.

Помимо английской и сербской команд, в лигочемпионской группе B выступают «Бавария» и «Олимпиакос».

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