В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов встретились «ПСЖ» и «Брюгге».

Во втором тайме гости заработали пенальти – «ПСЖ» вел в счете с преимуществом всего в один мяч и вполне мог упустить победу. Однако голкипер парижан Кейлор Навас намертво взял одиннадцатиметровый в исполнении Мбайе Дианя.

Навас стал игроком «ПСЖ» в начале сентября 2019 года. Французский гранд выплатил за 32-летнего голкипера 15 млн евро.

Ранее Кейлор выступал за мадридский «Реал», в составе которого трижды выиграл Лигу чемпионов.

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