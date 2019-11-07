Это очень по-русски – выдавать максимум и делать невозможное там, где в тебя не верит никто. Вспомните самые громкие победы русского футбола – Голландия на Евро-2008, 4:0 «Баварии» от «Зенита», примерно все матчи ЦСКА с «Реалом», Испания на ЧМ-2018.

Приплюсуйте туда все успехи в других видах спорта (финал хоккейного МЧМ-2011, волейбольный финал лондонских Игр, олимпийская бронза Главной команды страны в баскетболе), и вы обнаружите удивительную закономерность. Максимум, чего ждали от каждой из этих команд, – достойное поражение и отсутствие разгрома от более сильных соперников, больше ничего.

«Локомотив» попал ровно в такую же ситуацию уже после жеребьевки. Уже тогда было понятно, что идеальный расклад для железнодорожников – не выловить по три мяча от «Ювентуса» с «Атлетико» и желательно пободаться с «Байером». После провального возвращения в Лигу чемпионов в 2018-м фанаты «Локо» приняли бы такой расклад – не повезло с шариками, соперники слишком сильны, надо попадать в топ-2 на следующий год и верить в удачу.

Алекс Сандро («Ювентус»), «Локомотив»Getty Images

Внезапно выяснилось, что тренер «Байера» Петер Бос не умеет играть с русскими клубами. Он еще с «Аяксом» влетел «Ростову», а с Семиным внезапно свел атаку к флангам и получил двушечку в удобной для «Локомотива» ситуации. Дальше было закономерное домашнее поражение от «Атлетико», где Симеоне придушил контратаки соперника, и два героических перформанса с «Ювентусом».

«Челси» и «Аякс» за день до приезда Роналду в Москву напомнили всем нам, что футбол – это микс продуманной стратегии и психологии игроков, не бывает одного без другого. Юрий Семин никогда не считался тактическим гением – никому в голове не пришло сделать с ним расширенное интервью про игру с ромбом в полузащите.

Юрий Семин, Эдер, «Локомотив»Getty Images

Конечно, Семин разбирается в расстановке и преимуществе каждой схемы, но, вероятно, он все же больше за настрой. Поэтому все байки «Локомотива» 90-х и начала нулевых строятся на душевности, ламповости, доверии и семейной атмосфере в Черкизово. Условно говоря, за Курбана Бердыева в «Рубине» и «Ростове» игроки тоже готовы выходить и умирать, и каждый мужчина из его команд обязательно вспоминает тактический урок, вынесенный от Бекиича. Вряд ли Сычев с Измайловым ностальгируют по подготовительным занятиям Шпалыча у доски, но точно не забыли, каким крутым дядькой он для них был.

По разговорам из Баковки, за тактику в штабе Семина отвечает Олег Пашинин. В 2015-м, еще при Игоре Черевченко, он выдавал экспресс-аналитику в эфире клубного канала после каждого матча «Локомотива». У Пашинина не было рассуждений о полуфлангах и ожидаемых голах, но ассистент коуча старательно объяснял пресс-службе и болельщикам, почему играли первым номером, за какие качества взяли нового опорника и подмечал аспекты игры соперника.

И с этим сочетанием мотивации и грамотных разборов «Локо» максимально правильно подходит к матчам Лиги чемпионов. Против не до конца собранного «Ювентуса» Сарри железнодорожники вышли с четким настроем (исключение – Гилерме на четвертой минуте) и одним расположением форвардов перекрывали доставку мяча до Миралема Пьянича – важного игрока в системе Маурицио.

В этом сезоне клубы РПЛ выдают самый провальный еврокубковый старт за долгие годы – «Спартак» привычно никуда не попал, ЦСКА летит 0-3 после половины группового этапа, «Зенит» дважды по делу улетел от «Лейпцига», «Краснодар» сыплется от невыхода в ЛЧ и отсутствия главного тренера на скамейке.

В такой ситуации «Локомотив» выглядит единственной радостью и надеждой. Это никак не выражается в результат, но в тяжелейшей кадровой ситуации с кучей травмированных Семин страдает с Эдером против «Юве» и пропускает либо дубль от Дибалы, либо гениальную банку от Дугласа Косты на 93-й минуте. При этом в каждом из матчей выдает сценарий, при котором может выиграть, – вспомните хотя бы сэйв Бонуччи на линии пустых ворот.

Железнодорожники пока идут по намеченному графику, который рисовали еще на жеребьевке, – 0:2 от «Атлетико», два поражения от «Юве», бодалово с «Байером». У москвичей практически нет шансов на выход из группы, но плей-офф не светил еще в конце августа – чему тут огорчаться? С «Леверкузеном» будет ответка на «РЖД-Арене» в следующем туре, где, видимо, решится место в ЛЕ.

Но радоваться нужно не отсутствующим результатам, а тому удивлению, которое дарит «Локомотив». Голам Алексея Миранчука в обеих встречах с «Ювентусом», ренессансу Жоау Мариу, становлению Дмитрия Баринова, накоплению опыта Рифата Жемалетдинова. И радоваться вере в чудо, которая появляется в каждой игре «Локо» в Европе.

«Локомотив» – «Ювентус» – 1:2

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