В матче группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде вырвал ничью у «Динамо» из Загреба.

Самая жара случилась в компенсированное время. По мотивам последних пяти минут встречи обязательно снимут голливудский триллер, а Пятову вручат «Оскар» за главную роль.

Украинская команда горела 1:3 к 93-й минуте, но Мораес отыграл один мяч после навеса с фланга. А за 15 секунд до конца компенсированного времени рефери указал на точку. Изначально реф среагировал на падение Тайсона, однако окончательное решение принял после просмотра фола на вратаре «Шахтера».

«Шахтер» делит с «Динамо» вторую строчку группы C. У команд по 5 баллов.

На первом месте «Сити», набравший 10 очков.

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