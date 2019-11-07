«Сити» сыграл вничью с «Аталантой» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов – 1:1.

У «горожан» случилась настоящая катастрофа с вратарями: в перерыве Пеп заменил Эдерсона на Браво из-за травмы бразильца, а на 81-й минуте резервный кипер получил красную карточку.

Сам чилиец выложил момент в твиттер вместе с цитатой Арсена Венгера: «Игрок «Аталанты» должен был получить желтую за симуляцию. Никакого удаления там не было».

Спасать команду в сложной ситуации за 10 минут до финального свистка отправился правый защитник Кайл Уокер. Англичанин спас ворота после штрафного удара.

А еще Кайл мастерски тянул время в конце матча.

«Вызвался ли я сам? Думаю, это было что-то среднее. Я иногда подкалываю вратарей на тренировках, но сегодня я понял, что иногда для сэйва тебе нужно два касания», – цитирует игрока BBC.

«Сити» лидирует в группе C. У команды 10 очков.

«Аталанта» на последнем месте, итальянский клуб заработал первый балл на турнире.

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