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Уокер встал в ворота «Сити» за 10 минут до конца матча и потащил штрафной
Защитник надолго запомнит матч с «Аталантой».
«Сити» сыграл вничью с «Аталантой» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов – 1:1.
У «горожан» случилась настоящая катастрофа с вратарями: в перерыве Пеп заменил Эдерсона на Браво из-за травмы бразильца, а на 81-й минуте резервный кипер получил красную карточку.
Сам чилиец выложил момент в твиттер вместе с цитатой Арсена Венгера: «Игрок «Аталанты» должен был получить желтую за симуляцию. Никакого удаления там не было».
Спасать команду в сложной ситуации за 10 минут до финального свистка отправился правый защитник Кайл Уокер. Англичанин спас ворота после штрафного удара.
А еще Кайл мастерски тянул время в конце матча.
«Вызвался ли я сам? Думаю, это было что-то среднее. Я иногда подкалываю вратарей на тренировках, но сегодня я понял, что иногда для сэйва тебе нужно два касания», – цитирует игрока BBC.
- «Сити» лидирует в группе C. У команды 10 очков.
- «Аталанта» на последнем месте, итальянский клуб заработал первый балл на турнире.
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