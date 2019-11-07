Шестого сентября завершился четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов-2019/20. По его итогам три команды досрочно обеспечили выход в 1/8 финала.

«ПСЖ» в домашнем матче обыграл «Брюгге» – у парижан четыре победы в четырех матчах и 10 очков отрыва от третьих бельгийцев.

«Бавария» расправилась с «Олимпиакосом» (2:0) и имеет девять очков преимущества над третьей «Црвеной Звездой».

«Ювентус» взял три балла в гостях у «Локомотива» и за два матча до конца оторвался от москвичей и «Байера» на семь пунктов. Все три клуба гарантировали выход в плей-офф – в оставшихся матчах лишь осталось определить их итоговую позицию в группах.

Победителем последнего розыгрыша турнира является «Ливерпуль».

«Красные» могут обеспечить выход в 1/8 финала в домашнем мачте против «Наполи» в следующем туре.

«Локомотив» – лучшая русская команда сезона в Европе. За них не стыдно, как за «Зенит» и ЦСКА

Качай приложение Eurosport для iOS и Android