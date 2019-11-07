В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» дважды забил в компенсированное время и вырвал ничью у «Динамо» из Загреба (3:3).

Последний мяч получился особенно драматичным: судья указал на точку за 15 секунд до финального свистка из-за падения Тайсона в штрафной. После долгих разбирательств и просмотра повторов Феликс Брых подтвердил назначение пенальти, но не за фол на бразильце, а за удар локтем по лицу Андрея Пятова – кипер прибежал в штрафную на финальный штурм.

Тренер «Загреба» Ненад Бьелица был в бешенстве на послематчевой пресс-конференции и сурово прошелся по системе видеопомощи арбитрам: «VAR – это кусок дерьма. К черту эту технологию, она мне не нужна, она лишь высасывает эмоции. Это полный цирк, VAR вообще не помогает».

Матч в Загребе завершился со счетом 3:3.

У команд по 5 баллов, они делят вторую строчку группы C и отстают от «Сити» на 5 очков.

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