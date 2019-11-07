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Бензема забил в 15-м подряд сезоне ЛЧ и сравнялся с Месси

Бензема забил в 15-м подряд сезоне ЛЧ и сравнялся с Месси
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 16 мин. назад

Ау, хейтеры!

«Реал» в домашнем матче Лиги чемпионов разнес турецкий «Галатасарай» со счетом 6:0.

Карим Бензема отличился дважды – французский форвард забил в 15-м сезоне Лиги чемпионов подряд – до него ачивку освоил лишь Лео Месси.

После разгрома турок на счету Бензема 50 мячей в Лиге чемпионов – больше только у Месси (113), Роналду (105) и Рауля (66).

  • «Реал» занимает вторую строчку в группе A, у команды семь очков.
  • На первом месте «ПСЖ» – у парижан 12 баллов.

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