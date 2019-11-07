«Реал» в домашнем матче Лиги чемпионов разнес турецкий «Галатасарай» со счетом 6:0.

Карим Бензема отличился дважды – французский форвард забил в 15-м сезоне Лиги чемпионов подряд – до него ачивку освоил лишь Лео Месси.

После разгрома турок на счету Бензема 50 мячей в Лиге чемпионов – больше только у Месси (113), Роналду (105) и Рауля (66).

«Реал» занимает вторую строчку в группе A, у команды семь очков.

На первом месте «ПСЖ» – у парижан 12 баллов.

Фанаты «Локо» прогорели на поддельных билетах. Почему это произошло и как поступил клуб

Качай приложение Eurosport для iOS и Android