Артем Дзюба ответил на видеообращение двух фанаток из Подольска, укравших его металлическую фигуру. Страйкер не заступится за дам.

На поклонниц нападающего завели уголовное дело после того, как они утащили алюминиевую фигуру игрока. Копию оценили в 27 тысяч рублей, а на девушек открыли дело по статье 158 УК РФ – кража. Артем оценил выходку и даже запостил видеозапись инцидента в инстаграм, но помочь поклонницам в этой ситуации он не готов.

Девушки записали кумиру послание, которое дошло до Дзюбы. «Мне прислали видеообращение девочек. Но мы сыграли с «Лейпцигом» неудачно, поэтому я сейчас еще прихожу в себя. А чем я могу им помочь? За 30 тысяч посадят что ли? Глупости это», – приводит слова нападающего Mash.

«Зенит» занимает третье место в группе G, у клуба 4 балла.

На первой строчке «РБ Лейпциг» с девятью очками.

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