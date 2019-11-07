«Реал» обыграл «Галатасарай» со счетом 6:0 в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Карим Бензема забил два мяча, и Зидан не оставил голевые подвиги форварда без внимания.

«Его цифры говорят сами за себя. Те, кто любит футбол, знают, что он качественный игрок. Он важен для команды, для атаки... Это то, в чем он хорош. Единственное, что изменилось со времен ухода Роналду – Карим стал более зрелым. Он стал отцом... За последнее время произошло много вещей, которые отражаются на поле. Я очень рад за Карима.

Это правда, что он обогнал Альфредо ди Стефано, легенду «Реала» [по количеству голов в еврокубках]. Теперь он как Криштиану в истории «Реала». Он делает что-то потрясающее, и мы просто должны наслаждаться этим и по максимуму использовать», – цитирует француза Marca.

«Реал» занимает вторую строчку в группе A Лиги чемпионов, у команды 7 очков.

На первом месте «ПСЖ» – у парижан 12 баллов.

Зидан выиграет чемпионат с «Реалом». У него есть план, который сработал в 2017-м

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