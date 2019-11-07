Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи извинился перед Криштиану Роналду за гол в ворота «Локомотива» в четвертом туре Лиги чемпионов.

«Я думал, что голкипер находится гораздо ближе ко мне, что у него есть шанс нырнуть за мячом и вынести его. Мои инстинкты взяли верх, я хотел быть уверен, что мяч пересек линию. Я извинился перед Криштиану», – приводит слова Рэмзи Goal.

«Ювентус» выиграл у «Локомотива» со счетом 2:1 и квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов.

Первый гол «бьянконери» записали бы на Роналду, если бы Рэмзи в последний момент не коснулся мяча.

Роналду остался недоволен заменой в матче с «Локо» и не пожал руку Сарри

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