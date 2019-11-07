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Рэмзи: «Извинился перед Криштиану за гол. Мои инстинкты взяли верх»

Рэмзи: «Извинился перед Криштиану за гол. Мои инстинкты взяли верх»
Eurosport

25 мин. назад

Скоро игроки «Юве» будут извиняться вообще за все голы, забитые не Кришем.

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи извинился перед Криштиану Роналду за гол в ворота «Локомотива» в четвертом туре Лиги чемпионов.

«Я думал, что голкипер находится гораздо ближе ко мне, что у него есть шанс нырнуть за мячом и вынести его. Мои инстинкты взяли верх, я хотел быть уверен, что мяч пересек линию. Я извинился перед Криштиану», – приводит слова Рэмзи Goal.

  • «Ювентус» выиграл у «Локомотива» со счетом 2:1 и квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов.
  • Первый гол «бьянконери» записали бы на Роналду, если бы Рэмзи в последний момент не коснулся мяча.

Роналду остался недоволен заменой в матче с «Локо» и не пожал руку Сарри

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