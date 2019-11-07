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Гилерме: «Пересмотрел эпизод с голом раз двадцать. Минимум»
Гиля очень переживал из-за ошибки.
Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал свою ошибку в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Ювентуса».
– Что произошло вчера? Как так получилось?
– Я играл слишком самоуверенно. Ошибки бывают. Я старался исправиться во время игры. Самое главное, что команда хорошо отреагировала, показала, что мы сильны.
– Понимаю, что тяжело вспоминать, но что конкретно произошло?
– Просто техническая ошибка. Я был очень уверенным, уже смотрел на Миранчука, чтобы начать контратаку и заодно поймать мяч. А нужно было сначала поймать и потом уже думать о Миранчуке.
– Что ты делал вечером, когда пришел домой? Смотрел телевизор?
– Да, смотрел этот эпизод раз двадцать. Минимум, – приводит слова Гилерме корреспондент Eurosport.ru Александр Петров.
- «Локомотив» уступил «Ювентусу» со счетом 1:2 – в компенсированное время железнодорожники не устояли перед слаломом Дугласа Косты.
- После четырех туров группового этапа ЛЧ на счету «Локо» три очка.
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