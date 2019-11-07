Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал свою ошибку в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Ювентуса».

– Что произошло вчера? Как так получилось?

– Я играл слишком самоуверенно. Ошибки бывают. Я старался исправиться во время игры. Самое главное, что команда хорошо отреагировала, показала, что мы сильны.

– Понимаю, что тяжело вспоминать, но что конкретно произошло?

– Просто техническая ошибка. Я был очень уверенным, уже смотрел на Миранчука, чтобы начать контратаку и заодно поймать мяч. А нужно было сначала поймать и потом уже думать о Миранчуке.

– Что ты делал вечером, когда пришел домой? Смотрел телевизор?

– Да, смотрел этот эпизод раз двадцать. Минимум, – приводит слова Гилерме корреспондент Eurosport.ru Александр Петров.

«Локомотив» уступил «Ювентусу» со счетом 1:2 – в компенсированное время железнодорожники не устояли перед слаломом Дугласа Косты.

После четырех туров группового этапа ЛЧ на счету «Локо» три очка.

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