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Алексей Миранчук: «Европа или «Зенит»? Европа»
И это правильный ответ!
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в «Зенит».
– В телеграм-каналах о футболе самая частая тема – Миранчуки и «Зенит». Расскажи?
– Нечего рассказывать. Это только СМИ.
– Но ты чувствуешь после голов «Ювентусу», что что-то вокруг происходит? Может, агенты звонят.
– Разговоры всегда ведутся, но на данный момент я сконцентрирован только на сезоне и никакие варианты не рассматриваю.
– Если будет выбор – Европа или «Зенит». Что выберешь?
– Европу, – приводит слова Миранчука корреспондент Eurosport.ru Александр Петров.
- Миранчук забил по мячу в обоих матчах с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.
- В каждом из матчей «Локомотив» уступил со счетом 1:2.
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