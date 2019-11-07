Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в «Зенит».

– В телеграм-каналах о футболе самая частая тема – Миранчуки и «Зенит». Расскажи?

– Нечего рассказывать. Это только СМИ.

– Но ты чувствуешь после голов «Ювентусу», что что-то вокруг происходит? Может, агенты звонят.

– Разговоры всегда ведутся, но на данный момент я сконцентрирован только на сезоне и никакие варианты не рассматриваю.

– Если будет выбор – Европа или «Зенит». Что выберешь?

– Европу, – приводит слова Миранчука корреспондент Eurosport.ru Александр Петров.

Миранчук забил по мячу в обоих матчах с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

В каждом из матчей «Локомотив» уступил со счетом 1:2.

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