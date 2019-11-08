7 ноября спортивный директор «ПСЖ» Леонардо призвал Зидана поменьше говорить о нападающем парижан Килиане Мбаппе. Зинедин поспешил ответить бразильцу.

«Все, что я сказал – повторение слов самого Килиана Мбаппе. Он сам признавался, что мечтает когда-нибудь надеть белую майку «Реала». Это все, что я сказал. Я говорю это снова сегодня, и готов повторять это хоть каждый день. Мне больше нечего сказать про Леонардо, я могу говорить все, что захочу», – приводит слова француза Daily Mail.

На днях Зидан отметил, что его 20-летний соотечественник мечтает выступать за мадридский клуб. В ответ Леонардо заявил, что его «раздражают» слова Зизу об игроке его клуба.

«ПСЖ» и «Реал» встретятся 26 ноября в матче Лиги чемпионов.

Парижане возглавляют группу A, у команды 12 очков. «Мадрид» на втором месте с семью баллами.

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