Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса».

Железнодорожники провели против туринцев два матча на групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20, в каждом из которых Миранчук забил по мячу.

24-летний россиянин также проводит продуктивный сезон во внутреннем первенстве – игрок провел 15 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал два ассиста. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника сборной России в 16 млн евро.

Об интересе «cтарой синьоры» к футболисту сообщает Calciomercato.

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Команда занимает третье место в группе D Лиги чемпионов и имеет равенство очков с аутсайдером «Байером».

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