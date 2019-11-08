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Calciomercato: Миранчук заинтересовал «Ювентус»
Туринцы остались под впечатлением от двух голов Алексея в их ворота.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса».
Железнодорожники провели против туринцев два матча на групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20, в каждом из которых Миранчук забил по мячу.
24-летний россиянин также проводит продуктивный сезон во внутреннем первенстве – игрок провел 15 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал два ассиста. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника сборной России в 16 млн евро.
Об интересе «cтарой синьоры» к футболисту сообщает Calciomercato.
- «Локо» завершил первый круг РПЛ
- Команда занимает третье место в группе D Лиги чемпионов и имеет равенство очков с аутсайдером «Байером».
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