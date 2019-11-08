Getty Images

Calciomercato: Миранчук заинтересовал «Ювентус»

Calciomercato: Миранчук заинтересовал «Ювентус»
Eurosport

1 час назад

Туринцы остались под впечатлением от двух голов Алексея в их ворота.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса».

Железнодорожники провели против туринцев два матча на групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20, в каждом из которых Миранчук забил по мячу.

24-летний россиянин также проводит продуктивный сезон во внутреннем первенстве – игрок провел 15 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал два ассиста. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника сборной России в 16 млн евро.

Об интересе «cтарой синьоры» к футболисту сообщает Calciomercato.

  • «Локо» завершил первый круг РПЛ
  • Команда занимает третье место в группе D Лиги чемпионов и имеет равенство очков с аутсайдером «Байером».

«Ливерпуль» и «Сити» сгоняют вничью, «Барса» опять раздаст тоску. Главные ставки уикенда

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS и Android

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте