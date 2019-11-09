Финал Лиги чемпионов-2024 может пройти в Соединенных штатах Америки.

По данным Morning Consult, в этом заинтересован УЕФА. Потенциальные партнеры организации и правообладатели уже знают, что руководство европейского футбола рассматривает для проведения финала стадион «Метлайф» в Нью-Йорке.

Следующие финалы Лиги чемпионов пройдут в Стамбуле, Санкт-Петербурге, Мюнхене и Лондоне.

Действующий обладатель титула – английский «Ливерпуль», в финале обыгравший «Тоттенхэм» (2:0).

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