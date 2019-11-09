Getty Images
Финал Лиги чемпионов-2024 может пройти в США
Клубам это наверняка не понравится.
Финал Лиги чемпионов-2024 может пройти в Соединенных штатах Америки.
По данным Morning Consult, в этом заинтересован УЕФА. Потенциальные партнеры организации и правообладатели уже знают, что руководство европейского футбола рассматривает для проведения финала стадион «Метлайф» в Нью-Йорке.
- Следующие финалы Лиги чемпионов пройдут в Стамбуле, Санкт-Петербурге, Мюнхене и Лондоне.
- Действующий обладатель титула – английский «Ливерпуль», в финале обыгравший «Тоттенхэм» (2:0).
Уровень России – Лига Европы. Подкаст про 4-й тур ЛЧ отрезвляет
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте