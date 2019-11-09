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«Икра была под подушкой, в холодильнике, ванной». Испанский судья – о работе на матче в Киеве
Разве тут нужно жаловаться?
Экс-судья из Испании Иттуральде Гонсалес рассказал о любопытном случае перед матчем в Киеве. В гостиничном номере арбитр обнаружил много банок с икрой.
«Судил матч через два или три года после знаменитой истории с норковыми шубами, в центре которой был другой испанский судья, Антонио Хесус Лопес Ньето. Мне предоставили номер в отеле, который был больше моего дома. По всему номеру лежали банки с икрой – под подушками, в холодильнике, в ванной... Я сказал помощникам, чтобы взяли только по одной банке», – цитирует Гонсалеса Cadena Ser.
- В сезоне-1995/96 киевское «Динамо» пыталось подкупить судью Ньето шубами и деньгами.
- Клуб исключили из розыгрыша Лиги чемпионов.
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