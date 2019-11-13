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Холанн: «Каждый день просыпаюсь под гимн Лиги чемпионов»
У норвежца неплохой вкус.
Нападающий «РБ Зальцбург» и сборной Норвегии 19-летний Эрлинг Холанн признался, что у него на будильнике стоит гимн Лиги чемпионов.
Парень сенсационно возглавляет гонку бомбардиров ЛЧ нынешнего сезона – на его счету семь мячей. Неудивительно, что легендарная мелодия вызывает у него особые чувства.
– Похоже, тебе непросто сдерживать эмоции, когда ты слышишь гимн перед матчем?
– Эта мелодия стоит у меня на будильнике, я просыпаюсь под нее каждый день.
– Не устаешь?
– Нет, это последняя мелодия, которая может мне надоесть.
Слова Холанна приводит норвежский телеканал TV2.
- У нападающего 26 голов в 18 играх за «быков» в этом сезоне.
- «РБ Зальцбург» занимает третье место в группе E Лиги чемпионов.
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