Нападающий «РБ Зальцбург» и сборной Норвегии 19-летний Эрлинг Холанн признался, что у него на будильнике стоит гимн Лиги чемпионов.

Парень сенсационно возглавляет гонку бомбардиров ЛЧ нынешнего сезона – на его счету семь мячей. Неудивительно, что легендарная мелодия вызывает у него особые чувства.

– Похоже, тебе непросто сдерживать эмоции, когда ты слышишь гимн перед матчем?

– Эта мелодия стоит у меня на будильнике, я просыпаюсь под нее каждый день.

– Не устаешь?

– Нет, это последняя мелодия, которая может мне надоесть.

Слова Холанна приводит норвежский телеканал TV2.

У нападающего 26 голов в 18 играх за «быков» в этом сезоне.

«РБ Зальцбург» занимает третье место в группе E Лиги чемпионов.

Эдуардо получил жуткий перелом за 11 лет до Гомиша. Его травма сделала «МЮ» чемпионом и изменила АПЛ

Качай приложение Eurosport для iOS и Android