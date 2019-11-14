«Манчестер Сити» разослал всем 114 фанатам, посетившим выездной матч против украинского «Шахтера», приглашения на ответную встречу Лиги чемпионов.

Клуб оформил инвайты в виде персональных писем, каждое из которых было подписано представителями команды. В твиттере есть примеры с росчерками Гвардиолы и Фернандиньо.

Вот текст одного из таких посланий: «Уважаемый Даррен! В среду, 18 сентября, вы и 113 других преданных фанатов отправились в долгое путешествие, чтобы посмотреть, как мы играем с донецким «Шахтером», и я хотел бы воспользоваться возможностью поблагодарить вас.

Мы были очень счастливы начать нашу кампанию в Лиге чемпионов с победы. Мы столкнулись с непростым соперником, но я чувствовал, что мы играли хорошо, контролировали матч и заслужили победу.

Ваша поддержка в подобных играх очень много значит, и, как я всегда говорил, без наших фанатов мы – ничто.

В знак благодарности, мы хотели бы пригласить вас на ответный матч против «Шахтера» 26 ноября 2019 года.

От имени игроков и персонала, я хотел бы еще раз поблагодарить вас за невероятную поддержку. Пеп Гвардиола»

Первый матч «Сити» выиграл со счетом 3:0.

Английский клуб возглавляет группу C. «Шахтер» делит вторую строчку с «Динамо» из Загреба.

У Гвардиолы остается полтора года по контракту с «Сити». Кто его заменит?

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