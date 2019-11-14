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«Сити» пригласил всех 114 фанатов с выездного матча против «Шахтера» на ответную игру
Красивый жест от английского клуба.
«Манчестер Сити» разослал всем 114 фанатам, посетившим выездной матч против украинского «Шахтера», приглашения на ответную встречу Лиги чемпионов.
Клуб оформил инвайты в виде персональных писем, каждое из которых было подписано представителями команды. В твиттере есть примеры с росчерками Гвардиолы и Фернандиньо.
Вот текст одного из таких посланий: «Уважаемый Даррен! В среду, 18 сентября, вы и 113 других преданных фанатов отправились в долгое путешествие, чтобы посмотреть, как мы играем с донецким «Шахтером», и я хотел бы воспользоваться возможностью поблагодарить вас.
Мы были очень счастливы начать нашу кампанию в Лиге чемпионов с победы. Мы столкнулись с непростым соперником, но я чувствовал, что мы играли хорошо, контролировали матч и заслужили победу.
Ваша поддержка в подобных играх очень много значит, и, как я всегда говорил, без наших фанатов мы – ничто.
В знак благодарности, мы хотели бы пригласить вас на ответный матч против «Шахтера» 26 ноября 2019 года.
От имени игроков и персонала, я хотел бы еще раз поблагодарить вас за невероятную поддержку. Пеп Гвардиола»
- Первый матч «Сити» выиграл со счетом 3:0.
- Английский клуб возглавляет группу C. «Шахтер» делит вторую строчку с «Динамо» из Загреба.
У Гвардиолы остается полтора года по контракту с «Сити». Кто его заменит?