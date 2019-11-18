Бывший вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле пожаловался, что у него не было никаких шансов отвоевать место в основе «Ливерпуля» у Алиссона Беккера – Клопп предпочел бы бразильца даже после очевидного ляпа.

«Для меня было невозможно пробиться в состав. Если бы я мог действительно бороться за свое место, я бы остался. Но даже если бы я сыграл в случае травмы Алиссона, сделал десяток выносов, меня бы убрали обратно в запас, а Беккера вернули в основу. И даже если он затолкает мяч в собственные ворота, то все равно сохранит место в старте. Какой в этом смысл для меня?

Я не жалею об уходе. Я ни разу не подумал: «Вот дерьмо, я ушел, а «Ливерпуль» участвует в чемпионской гонке». Конечно, я мог бы остаться, зарабатывать деньги, бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов, но, когда вы не играете, достижения воспринимаются иначе. Я предпочту играть в старте «Брюгге», чем выиграть титул чемпиона Англии в качестве лавочника в «Ливерпуле», – цитирует бельгийца Sport Witness.

31-летний вратарь выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2019 годы.

В последние пару сезонов он проигрывал конкуренцию Кариусу и Алиссону.

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