Нападающий юношеского состава дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко получил на свой 15-й день рождения подарок от лидера «Барселоны» Лионеля Месси.

Мукоко – настоящий вундеркинд академии дортмундцев; мы рассказывали об этом парне в отдельном тексте. Месси, зная о том, что он является кумиром Юссуфы, подарил юному страйкеру свой портрет и рамку с фотографиями. Кроме того, Лео подогнал Мукоко открытку, где оставил письменное поздравление.

«Боже ты мой! Получил вот такой подарок от своего кумира. Огромное спасибо, Лео Месси. Спасибо за все твои пожелания на мой день рождения», – написал Мукоко в инстаграме.

27 ноября «Барселона» и «Боруссия» сыграют в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый матч, который прошел в Дортмунде, завершился вничью – 0:0.

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