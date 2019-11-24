Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри надеется, что нападающий Криштиану Роналду сможет сыграть в Лиге чемпионов с «Атлетико».

«Надеюсь, во вторник он будет готов к матчу Лиги чемпионов. У него есть небольшая проблема, из-за которой ему тяжело тренироваться систематически. Многое зависит от его самочувствия, усталости и необходимости отдыхать. Он почувствовал это, и я полностью согласился, что сейчас важно найти такой способ тренировки, чтобы он не оказывал ненужное давление на колено», – цитирует 60-летнего Сарри Football Italia.

В двух предпоследних матчах «Юве» Криштиану был заменен, после второй замены он не пожал руку главному тренеру Маурицио Сарри и ушел в раздевалку.

23 ноября «Ювентус» обыграл «Аталанту» (3:1), Роналду не попал в заявку.

Роналду прокомментировал непопадание в заявку на матч с «Аталантой»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android