22-летний игрок «Зенита» Малком поделился мнением о предстоящей игре против французского «Лиона» в Лиге чемпионов. По мнению бразильца, петербуржцы способны пробиться в плей-офф.

«В «Зените» есть отличные футболисты: Дзюба, Азмун, опытный Иванович. С таким качественным составом мы вполне можем выйти в следующий раунд Лиги чемпионов.

Против «Лиона» будет большой матч, думаю, атмосфера будет отличной. Я бы хотел принять участие в этой встрече. Важна будет каждая деталь, обязательно должны забивать. У соперника тоже много сильных исполнителей: Депай, Траоре, Ауар и остальные. В ЛЧ не бывает вторых составов и проходных матчей», – сказал игрок в эфире RMC.

«Зенит» идет на третьем месте в группе G и на три балла отстает от второго «Лиона». Для сохранения шансов на лигочемпионскую весну, клубу нужно как минимум не проиграть.

Бразилец перешел в «Зенит» лишь летом, но не играет с августа из-за травмы.

Матч «Зенит» – «Лион» пройдет 27 ноября.

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