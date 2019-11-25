Переход Алексея Миранчука в туринский «Ювентус» – вовсе не решенный вопрос. Переговоры ведутся, однако до сделки еще далеко.

Руководство туринцев давно следит за 24-летним полузащитником железнодорожников и после двух встреч против московского клуба в Лиге чемпионов оценивает его еще выше. Итальянский клуб рассматривает возможность перехода летом – трансфер посреди сезона не входит и их планы.

Как сообщает журналист Calciomercato Фабрицио Романо, окружение игрока предложило его услуги «Ювентусу». Приоритетом футболиста также является переезд в Турин, но соглашения между «Юве» и «Локомотивом» нет. Пока чемпионы Италии медлят, представители игрока общаются с другими клубами Серии А.

В ближайшее время туринцы определятся по Алексею, но даже в случае отказа от трансфера нельзя исключать переезд игрока в Италию.

«Локомотив» занимает третье место в группе D Лиги чемпионов и имеет равенство очков с аутсайдером «Байером».

Transfermarkt оценивает Алексея, как и его брата-близнеца Антона, в 16 млн евро.

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