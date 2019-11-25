Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от игры против страйкера «Ювентуса» Криштиану Роналду.

– Какое задание было против Роналду? Наверняка на него обращали особое внимание.

– Конечно, я знал, что он будет играть на моем фланге. Знаю, в каком стиле Криштиану действует, как открывается. Изучал его и в Турине. Нужно постоянно следить за ним – в любой момент Роналду может открыться за спину или в зону между защитниками.

Необходимо быстро решить, бежать с ним до конца, ловить в офсайд либо передавать партнеру. Это очень непросто. Старался сделать все, чтобы он не забил и у него не возникало моментов. Роналду закрыли, но за другими футболистами «Ювентуса» не успели. Нужно было закрывать всех.

– Многие после матчей с «Ювентусом» и на фоне последних выступлений Роналду в чемпионате Италии стали говорить, что Криштиану уже не тот.

– Как только об этом заговорили, он оформил хет-трик в матче с Литвой. Этим все сказано. Неважно, против какой сборной играла Португалия. Криштиану забил три мяча и сделал свое дело, – цитирует Игнатьева официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» уступил «Ювентусу» в обоих матчах группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2.

Роналду не отметился забитыми мячами ни в одной из игр.

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