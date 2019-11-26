«ПСЖ» подходит к матчу в расслабленном состоянии – парижане за четыре тура обеспечили себе выход в плей-офф. Единственный стимул команды Томаса Тухеля – первое место в группе, которое обеспечит два очка в двух последних матчах.

Еще «ПСЖ» удовлетворит даже ничья с «Галатасараем», если поражение в Испании будет не крупнее 0:2. Победа над «Реалом» в Париже (3:0) сделала преимущество французов в личных встречах очень комфортным.

У «Реала» тоже все очень спокойно: несмотря на семь очков в четырех матчах, испанцы оторвались от «Брюгге» и «Галатасарая» на пять и шесть баллов. Если бельгийцы не победят в параллельном матче, то «Мадрид» выйдет в плей-офф даже в случае поражения от «ПСЖ».

Кто посмотрит матч по ТВ

У команд есть потери, но нельзя сказать, что без этих футболистов что-то сломается. У «Реала» не будет Хамеса Родригеса, Начо и Лукаса Васкеса. Под вопросом выход Гарет Бэйла, но в нынешнем состоянии и настроении валлиец вряд ли принесет «Мадриду» пользу.

У «ПСЖ» не сыграют Лэйвен Курзава, Эрик Чупо-Мотинг, Тило Керер и Андер Эррера. Скорее всего, к ним добавится и Марко Верратти, который пропустил последнюю игру в чемпионате Франции.

Марко ВерраттиGetty Images

Форма

Беспроигрышная серия «Мадрида» насчитывает уже шесть матчей: последний раз Зизу оставался ни с чем 19 октября в игре с «Мальоркой». Та осечка + неудача в Париже остаются единственными поражениями «Реала» в сезоне. Вместе с «Барселоной» «бланкос» делят первое место в Примере. А еще в последних трех матчах «Мадрид» вонзил 13 мячей – солидно.

«ПСЖ» в этом сезоне ни разу не играл вничью, а в последних десяти матчах у французов лишь одно поражение. Парижане уступили в Лиге 1 трижды, но все равно лидируют в чемпионате с 8-очковым отрывом.

Лицом к лицу

«Реал» выиграл 3 из 4 последних домашних матчей против «ПСЖ».

Зидан обыграл 15 из 18 тренеров, с которыми встречался в ЛЧ. Одним из непобежденных остается Томас Тухель (3 игры, 2 ничьи и 1 поражение).

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас выиграл с «Реалом» 3 Лиги чемпионов.

Мауро Икарди настрелял 8 голов в 10 матчах ЛЧ. Аргентинец забил всем клубам, против кого играл, кроме «Реала».

Ориентировочные составы

«Реал»

«ПСЖ»

Котировки букмекеров

Победа «Реала»: 2,50

Ничья: 3,88

Победа «ПСЖ»: 2,72

Парижане в этом сезоне еще не играли вничью – отличный шанс сорвать приятный куш. Во-первых, победить в Мадриде теперь не так просто. Во-вторых, «ПСЖ» в полном порядке, чтобы безальтернативно проиграть. Французы не допустят поражения, но и не будут рвать из-за слабой мотивации. Ничьей хватит для первого места, поэтому, вероятно, гости на нее и сыграют.

Ставка на гол конкретного игрока всегда опасна, но уж больно хорош Бензема. В последних пяти матчах Карим промолчал лишь в игре с «Бетисом». «Леганесу», «Сосьедаду», «Галатасараю» и «Эйбару» француз наколотил шесть мячей (+4 ассиста). Слишком крутая форма, чтобы ее игнорировать.

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