Юные видеоблогеры дали советы голкиперу «Локомотива» Маринато Гилерме перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Байера». Парни записали видео, в котором разобрали ошибки 33-летнего вратаря в игре против «Ювентуса».

«Маринато, ола! Видел вашу игру против «Ювентуса» в Москве. Что могу сказать? Обратите внимание на технику рук. Локти слишком широко расставляете в стороны, когда ловите мяч. Нет замка! Этому учат в любой школе. Верно пошли навстречу мячу, чтобы погасить его силу, но именно из-за широко расставленных локтей мяч вылетел туда, куда не нужно. Это очень обидно.

Да, еще следите за ногами! Когда Коста забивал второй мяч, он видел сразу двое ворот. Вы понимаете, о чем я? Слишком широко расставляете ноги. А с вашим ростом очень сложно их сложить моментально», – вот как звучат наставления одного из ребят. Затем слово взял другой, исполняющий роль журналиста:

«Маринато! Если нужен более детальный урок, то не стесняйтесь обращаться к молодым коллегам: к Сафонову, Максименко и другим. Их хоть и не вызывают в первую сборную, но они помогут в трудной ситуации, современная школа все-таки! Удачи вам».

«Локомотив» и «Байер» сыграют 26 ноября в 20:55 по московскому времени.

Команды идут на третьем-четвертом месте в группе, имея одинаково очков.

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