«Реал» победит «ПСЖ»? Безусловно твой фрибет ждет в приложении Winline

«Реал» сражается с «ПСЖ» в центральном матче игрового дня Лиги чемпионов. В первом туре мадридцы сгорели в Париже со счетом 0:3, но теперь именно они считаются фаворитами: команда Зидана играет дома и перед стартом тура еще не гарантировала себе плей-офф, в то время как «ПСЖ» уже в 1/8 финала. Букмекеры дают коэффициент 2,26 на победу «Реала», против 2,96 на «ПСЖ».

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