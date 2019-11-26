В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» в Москве проиграл немецкому «Байеру».

Обе команды вышли на газон «РЖД-Арены» с расстановками 4-2-2-2. На 11-й минуте «Байер» заработал угловой с левого фланга. После подачи мяч приземлился в центре штрафной, Эдер выносил его через центр, попал в Рифата Жемалетдинова, и отскок залетел в сетку мимо Гилерме.

На старте второй половины железнодорожники пропустили еще. На 54-й минуте Чарльз Арангис забросил передачу на левый край штрафной, Свен Бендер оторвался от защитника, остался один и с лета пробил по воротам. Гилерме снова не спас москвичей.

0:2 – «Локомотив» уступил «Байеру» в Черкизово. Это поражение оставило команду Юрия Семина без евровесны.

После поражения «Локо» упал на последнее место в группе D с тремя очками, леверкузенцы с шестью баллами взлетели на третью строчку.

В последнем туре «Локомотив» в Мадриде сыграет с «Атлетико», «Байер» примет «Ювентус». Эти матчи пройдут 11 декабря и начнутся в 23:00 по московскому времени.

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