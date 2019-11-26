Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер рассказал о критике, с которой он сталкивался в период выступлений за «Шальке».

«Я был в центре всеобщего внимания. Когда мы проигрывали, я выслушивал критику не только от фанатов: соседи, семья, друзья семьи – все говорили мне, что я сыграл дерьмово.

Например, я был на дне рождения моего дяди. На вечеринке был кто-то, кто ходит на каждый матч «Шальке». Внезапно он решил рассказать мне, какой я *****[чудак].

Именно так общаются в Рурской области. Люди не особенно обдумывают слова. Им все равно, что вам всего лишь 19 лет, и вы все еще на этапе развития», – цитирует Дракслера Goal.

26-летний игрок – чемпион мира в составе сборной Германии.

С 2017 года футболист выступает за «ПСЖ».

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