26 ноября началось для России новостью о возможном отстранении на четыре года от всех международных соревнований. Вечером того же для «Локомотив» устранился из еврокубков самолично.

Проиграть решающую игру в Лиге чемпионов можно по-разному, но редко победные голы в таких матчах выглядят постановкой Cirque Du Soleil.

Еще более обидно, что во всех четырех проигранных матчах «Локо» ломала или случайность, или минутная потеря концентрации:

матч с «Атлетико» в Москве. «Локо» уверенно сдерживает испанцев первый тайм, а потом получает гол из раздевалки от Жоау Феликса;

«Локо» в Турине. Железнодорожники забили и довольно спокойно отбивали атаки «Юве» до 77-й минуты, не давая создавать опасных моментов. Закончилось все дублем Пауло Дибалы за 2 минуты;

ответка в Москве – еще обиднее сценарий. Москвичи весь матч смотрятся не хуже Роналду и компании, но на третьей добавленной минуте пропускают от Дугласа Косты;

решающий матч группы с «Байером» заканчивается де-факто уже на 10-й минуте. Летящий вперед «Локо» (два убойных момента за первые 10 минут) пропускает идиотский автогол и так и не отойдет от этого шока – с этого момента команда Семина уже не была похожа на саму себя.

Все это можно было бы списать на невезение – даже сам «Байер» пошутил про третий автогол в воротах своих соперников в ЛЧ: «Подпишем Автогол в январе».

Но когда обидный шатдаун для «Локо» происходит в четырех матчах подряд – сложно пенять на неудачливость. Да и про недостаток класса тоже не скажешь. Нынешний состав «Локо» более чем готов для еврокубковой, если не лигочемпионской весны: Хёведес и Чорлука, Рыбус и Эдер, Крыховяк в, возможно, лучшей своей форме в карьере, Алексей Миранчук, который вроде бы одной ногой уже в «Ювентусе» – с таким костяком уж точно можно проходить довольно средний по этому сезону «Байер».

А вот недостаток класса в решающие моменты точно присутствует. Не хочется лишний раз пенять на традиционную проблему русских клубов – слишком малое количество матчей, где нужно играть на 100% все 90 минут – об этом и так уже много где говорилось. Второй подряд провал «Локомотива» в ЛЧ происходит и из-за абсолютного неумения играть, когда что-то идет не по плану.

Юрий Семин, «Локомотив»Getty Images

Выполнять основной план Юрий Семин парней из Черкизово научил – качество игры в ЛЧ-2019/20 было на уровень выше, чем год назад. Но едва матч переставал идти по плану железнодорожников, как игра мгновенно рассыпалась. Для «Локо» в еврокубке не существовало плана «Б», и игра с немцами в Москве – яркое доказательство. Пропущенный на 10-й минуте мяч морально абсолютно сломал команду – хотя играть было еще, по сути, весь матч, да и ничья вполне устраивала москвичей.

Ни замены, ни перерыв так и не помогли «Локомотиву». Причем не скажешь, что «Байер» провел выдающийся матч да и игроков в красно-зеленом не обвинишь в отсутствии старания, но ощущение безнадеги появилось еще до второго гола Бендера, который официально похоронил шансы «Локо». Когда за 80 минут после обидного автогола ты создаешь всего один убойный момент, который запорол Смолов – трудно пенять на случайность рикошета от Жемалетдинова.

Последние 11 матчей «Локомотива» в ЛЧ – две победы и 9 поражений. Играть в главном еврокубке «Локомотив» не научился и со второй попытки.

«Локомотив» – «Байер» – 0:2

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