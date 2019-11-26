«Брюгге» доигрывал матч пятого тура Лиги чемпионов против «Галатасарая» вдевятером.

На 93-й минуте Крепен Диатта сравнял счет и вырвал ничью в Стамбуле против турецкого клуба. Он эмоционально отпраздновал гол – забыл, что ранее получил желтую карточку, и снял футболку. За это арбитр Иван Крузляк показал Диатта вторую и отправил игрока пораньше в раздевалку.

Вместе с Крепеном эквалайзер бурно отметил ангольский защитник Клинтон Мата. В порыве чувств он прыгнул на угловой флаг и снес непосредственно ткань, установленную на колышке. Судье это тоже не понравилось, поэтому он показал Мате второе предупреждение.

«Им так сильно понравился наш гол, что мы закончим матч вдевятером», – отреагировал твиттер «Брюгге».

Бельгийский клуб сыграл вничью против «Галатасарая» – 1:1.

«Брюгге» набрал три очка, оставил турок с двумя баллами и официально пропустил мадридский «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов.

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