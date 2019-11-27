Голы: Дибала 45'

Что нужно знать: Сарри выпустил Роналду в стартовом составе и даже не посадил на лавку по ходу встречи, хотя он никак себя не проявил. Функцию героя снова взял на себя Пауло Дибала – аргентинец забил крутейший мяч со стандарта и принес команде победу. «Юве» легко шагнул в плей-офф с первого места, а вот «Атлетико» предстоит борьба за вторую путевку с подкравшимся из засады «Байером».

Что нужно увидеть: безумный гол Пауло Дибалы со штрафного. А что, были другие варианты?

Цифры матча: 14. Пауло Дибала забил 14-й гол в Лиге чемпионов. Все – левой ногой.

Впервые с 2008 года «Ювентус» выиграл четыре домашних матча на групповом этапе ЛЧ. В прошлый раз серия прервалась на отметке в 12 игр.

Голы: Жемалетдинов 11'(А), С. Бендер 54'

Что нужно знать: «Локомотиву» для потенциального финиша на третьем месте необходимо было не проиграть, но все пошло не так уже на 11-й минуте: Эдер пнул мяч в ногу Жемалетдинову, от нее тот влетел в ворота. Семин агрессивно тряс шапочкой в своей зоне, но забить красно-зеленым это не помогло (хотя моменты были у Миранчуков и Эдера), как и не пропустить еще раз. После гола Бендера шансы на евровесну окончательно потухли – еще минус один боец от России.

Что нужно увидеть: новый яркий баннер от фанатов «Локо», который снова особо не помог.

Цифры матча: 9 поражений потерпел «Локомотив» за два сезона в ЛЧ – худший результат среди всех команд-участниц.

«Локомотив» трижды поражал свои ворота за время выступлений в Лиге чемпионов, при этом дважды – в матчах против «Байера» в этом розыгрыше.

Голы: Алли 45', Кейн 50', 77', Орье 73' – Эль-Араби 6', Семеду 19'

Что нужно знать: «шпоры» провели первый еврокубковый матч под руководством Моуринью, и он получился огненным. В первые 20 минут англичане наплевали на оборону и дважды пропустили нелепые мячи – в этот момент их положение в таблице пошатнулось, учитывая грядущий выезд в Мюнхен. Но Моур провел жесткую воспитательную работу в перерыве, и хозяева понеслись убивать. Неплохо так для будущего автобуса.

Что нужно увидеть: ошибку тунисского защитника «Олимпиакоса» Яссина Мерии, запустившую камбэк «Тоттенхэма».

Цифры матча: Харри Кейну потребовалось всего 24 матча, чтобы забить 20 мячей в Лиге чемпионов. Предыдущее достижение принадлежало Алессандро дель Пьеро, который положил двадцатку за 26 встреч.

Жозе Моуринью впевые отыгрался с 0:2 в ЛЧ. Прежде он потерпел 13 поражений с разными командами.

«Олимпиакос» не побеждает в 13 матчах подряд (=3-10), пропустив за этот период 34 мяча.

Голы: Горецка 14', Левандовский 53' (П), 60', 64', 67', Толиссо 89

Что нужно знать: вся информация об этом матче крутится близ Роберта Левандовского: поляк во втором тайме снес соперника бурей голов, показав, кто лучший завершитель атак прямо сейчас. Теперь на счету страйкера 10 мячей в пяти матчах, а еще он обошел по голам Томаса Мюллера и стал лучшим бомбардиром клуба в ЛЧ. Ну а у «Баварии» 15 очков в пяти матчах и изи первое место в группе.

Что нужно увидеть: любой гол Левандовского. Да пусть хотя бы вот этот!

Цифры матча: 15. Столько минут потребовалось Роберту Левандовскому, чтобы оформить самый быстрый покер в истории ЛЧ. Кстати, идентичный рекорд принадлежит ему и в Бундеслиге.

36 мячей (восемь из них – от «Баварии») пропустила «Црвена Звезда» в ЛЧ с начала прошлого сезона – турнирный антирекорд.

Голы: Бензема 17', 79' – Мбаппе 81', Сарабия 83

Что нужно знать: «Реал» в случае победы над «Парижем» вернул бы себе шансы на первую строчку по итогам группового этапа, но ничего не получилось. Хотя мадридцы вели в два мяча после голов Бензема, всего трех минут хватило гостям, чтобы поставить соперника на место (во второй голевой атаке поучаствовал Неймар). Разочарование не было бы таким горьким, если бы не один момент: Азар травмировался и выбыл на неопределенный срок.

Что нужно увидеть: эпизод из первого тайма, когда судья сначала удалил Куртуа и поставил пенальти в ворота «Реала», но затем изменил решение после просмотра VAR. Повлиял вот этот толчок Гуйе в центре поля.

Цифры матча: Зидан ни разу не обыгрывал Тухеля. Француз и немец встречались четырежды – за Томасом победа и три ничьи.

Килиан Мбаппе поучаствовал в 27 голах в ЛЧ, хотя провел всего 26 матчей.

Голы: Бююк 11' – Диатта 90'

Что нужно знать: матч завершился вничью, но по факту в дураках остались турки: для падения в Лигу Европы команде Фатиха Терима нужна была победа, но футболисты отдали ее за четыре минуты до финального свистка. Диатта стал героем, потом слегка антигероем (получил вторую желтую за празднование без футболки), как и Мата (вторая желтая за сломанный флаг). Но главное: «Брюгге» опережает «Галатасарай» на балл за тур до конца.

Что нужно увидеть: сочный выстрел Диатты в стиле Роббена в дальний угол ворот «Сарая», который, вероятно, принес бельгийцам Лигу Европы будущей весной.

Цифры матча: 10. «Галатасарай» повторил самую продолжительную безвыигрышную серию в ЛЧ в своей истории – снова 10 матчей.

39. Столько ударов потребовалось футболистам турецкого клуба, чтобы забить первый мяч в этой ЛЧ. До гола в ворота «Брюгге» «Галатасарай» оставался единственной командой, не отличавшейся в турнире.

Голы: Гюндоган 56' – Соломон 69'

Что нужно знать: «Сити» с «Шахтером» за последние три года в шестой раз встретились в ЛЧ и впервые сыграли вничью. Матч запомнился очередной массой нереализованных моментов со стороны игроков «Сити», ляпом Эдерсона и спасением Кривцова на 72-й минуте – вряд ли «горожане» позволили бы сопернику отыграться во второй раз, но вынос защитника горняков с ленточки не предоставил сопернику шанса проверить.

Что нужно увидеть: ошибку Эдерсона, который уже в полете понял, что привез. Обошлось: Тете не забил в пустые.

Цифры матча: 10 встреч подряд не проигрывает в ЛЧ «Манчестер Сити» (+7=3).

«Шахтер» впервые в истории выступлений в ЛЧ не проиграл в четырех выездных матчах подряд (+2=2).

Голы: Муриэль 27'(П), Гомес 47'

Что нужно знать: упущенная в добавленное время победа над «Шахтером» серьезно аукнулась клубу из Загреба. Динамовцы могли спокойно проходить в плей-офф даже в случае поражений в двух оставшихся матчах, а теперь ситуация подвисла: «Донецк» поделил очки с «Сити» и вырвался вперед, так что в последнем туре «Динамо» нужны очки в матче против Сити». Ну а «Аталанта» может запрыгнуть в последний вагон ЛЧ, если обыграет «Шахтер».

Что нужно увидеть: убойный удар Гомеса с предварительным обыгрышем соперника между ног.

Цифры матча: у «Загреба» беда с матчами в гостях: 18 встреч и ни одной победы в ЛЧ.

С начала прошлого сезона «Аталанта» забила больше других представителей Серии А во всех турнирах – 139 мячей.

Роналду нужно смириться со сменой статуса. В «Ювентусе» он больше не лучший

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