Бразильская журналистка Esporte Interativo Изабела Пальяри рассказала о психологическом состоянии форварда «ПСЖ» Неймара, оставшегося в запасе на матч Лиги чемпионов против «Реала».

«Ясно и понятно, что Неймар зол из-за того, что остался на скамейке. Он на 100% готов играть, сейчас у Нея ничего не болит, хотя он провел всего полчаса после травмы, выбившей его из игры на месяц.

Это волевое решение Томаса Тухеля будет иметь последствия в отношениях с бразильцем. Это определенно станет проблемой в раздевалке, особенно после матча с «Лиллем». Вы видели, что Неймар сразу ушел в подтрибунное помещение. Ней не реагирует хорошо, когда его меняют или выпускают на замену.

Но сегодня «Париж» знает, как играть без него. Тьяго Силва говорил с нами на «Парк де Пренс» и объяснял, как «ПСЖ» учится обходиться без Неймара.

Раньше Томас Тухель серьезно защищал Неймара. В течение трансферного окна он заявлял, что Ди Мария и Дракслер не способны на то, что делает на поле Ней. Но мне кажется, что тренер устал. Между двумя мужчинами будет небольшая война», – сказала Пальяри в интервью французскому телеканалу RMC Sport.

Неймар вернулся после травмы 22 ноября в матче Лиги 1 с «Лиллем». Бразилец провел на поле 65 минут и был заменен на Килиана Мбаппе.

Во встрече Лиги чемпионов против мадридского «Реала» Ней также остался на скамейке. В тройке нападения «ПСЖ» вышли Мбаппе, Анхель ди Мария и Эдинсон Кавани.

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