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Рианна пришла на матч «Ювентуса» в именной джерси

Рианна пришла на матч «Ювентуса» в именной джерси
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 32 мин. назад

У звездной певицы отличный досуг.

Певица Рианна засветилась в вип-ложе «Альянц Стадиум» на матче «Ювентус» – «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Звезда пришла на матч в именной джерси туринского клуба с надписью Рири – сокращенный псевдоним исполнительницы.

  • В прошлом году Рианна засветилась на арене «Арсенала» и даже выдала следующее: «Отлично, я – «канонир».
  • «Ювентус» ведет в матче благодаря голу Пауло Дибалы. Если игра так и закончится – туринцы обеспечат себе выход в плей-офф.

(Фото: твиттер журналиста Джеффа Эйзенбанда)

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