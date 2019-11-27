Eurosport
Рианна пришла на матч «Ювентуса» в именной джерси
У звездной певицы отличный досуг.
Певица Рианна засветилась в вип-ложе «Альянц Стадиум» на матче «Ювентус» – «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Звезда пришла на матч в именной джерси туринского клуба с надписью Рири – сокращенный псевдоним исполнительницы.
- В прошлом году Рианна засветилась на арене «Арсенала» и даже выдала следующее: «Отлично, я – «канонир».
- «Ювентус» ведет в матче благодаря голу Пауло Дибалы. Если игра так и закончится – туринцы обеспечат себе выход в плей-офф.
(Фото: твиттер журналиста Джеффа Эйзенбанда)
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