«Тоттенхэм» сотворил фантастический камбэк в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Пропустили «шпоры» уже на 6-й минуте. Юссеф эль-Араби идеально пробил из-за пределов штрафной в притирку со штангой.

Через 13 минут горе англичанам принес угловой, в результате которого Рубен Семеду в упор расстрелял ворота.

Камбэк лондонцев начался в добавленное к первому тайму время. Ключевую роль сыграл защитник Яссин Мерья, который махнул мимо мяча и подарил его Деле Алли прямо перед воротами.

Не успели команды вернуться на поле, как защита греков умудрилась забыть в центре штрафной Харри Кейна.

На 73-й минуте вице-чемпионы ЛЧ вышли вперед: Сон Хынмин тонко перевел мяч на Сержа Орье, а тот с острого угла вонзил мяч точно в ворота.

А спустя четыре минуты Кейн замкнул навес Кристиана Эриксена – 4:2.

«Тоттенхэм» набрал 10 очков и вышел в 1/8 финала.

В последнем туре «шпоры» попытаются в Мюнхене взять реванш у «Баварии» за домашнее унижение (2:7).

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