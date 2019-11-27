«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Мадрид» вел в два мяча до 81-й минуты, но растерял преимущество.

На 17-й минуте счет открыл Карим Бензема. После шикарной атаки Иско пробил из центра штрафной, но попал в штангу. Первым на добивании оказался француз и покатил в пустые.

Ближе к концовке второго тайма страйкер оформил дубль и, казалось бы, прикончил интригу. Нападающий без сопротивления замкнул навес Марсело с левого фланга.

Затем случилось безумие. В первой же ответной атаке «ПСЖ» Варан не смог выбить мяч после прострела Менье, а Мбаппе подкараулил ошибку и вовремя подставил ногу.

Еще через минуту Неймар пропустил мяч после передачи с левого края, Дракслер пробил в защитника «Реала», а на добивании первым был Сарабия – Пабло неотразимо пробил в ближний.

Молниеносный камбэк гарантировал «Парижу» итоговое первое место в группе A.

«Мадрид» выйдет со второго.

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