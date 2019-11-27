Реф удалил Куртуа и поставил пенальти в ворота «Реала», но глянул повтор и передумал

«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов – 2:2. Гости отыгрались в самой концовке, хотя могли сделать это еще на исходе первого тайма, после удаления Куртуа и пенальти в ворота «Мадрида».

Бельгийский вратарь срубил Икарди на краю штрафной и получил заслуженное удаление. VAR подсказал арбитру, что тому стоит взглянуть на эпизод, предшествующий событиям у ворот «Мадрида». Судья подбежал к монитору и посмотрел ряд повторов – за несколько секунд до падения аргентинского страйкера Идрисса Гуйе подтолкнул защитника «Реала» Марсело в спину в районе центральной линии.

Падение бразильца выглядит несколько картинным, однако арбитр без промедлений отменил красную и пенальти.

«Париж» гарантировал итоговое первое место в группе A.

«Мадрид» выйдет со второго.

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