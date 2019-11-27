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Метагалактический гол Дибала со штрафного с нулевого угла – Премию Пушкаша ему!
Как он вообще додумался пробить оттуда?
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Судьбу встречи гениальным образом решил аргентинский нападающий Пауло Дибала.
Страйкер отличился со штрафного удара. Судья зафиксировал нарушение в паре метров от лицевой, но это не смутило форварда – он мощнейшим и великолепнейшим ударом под перекладину прошил Яна Облака.
- «Ювентус» на шесть баллов оторвался от «индейцев» и гарантировал выход с первого места.
- В последнем туре «Байер» теоретически может обойти «Атлетико» на второй строчке – нужно победить «Юве» дома и надеяться на осечку оппонента в игре с «Локомотивом».
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