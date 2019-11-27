Бензема мешает «Реалу» купить топ-форварда. Карим хорош, но не как страйкер

Карим Бензема – настоящая легенда «Сантьяго Бернабеу»: рубится за «Мадрид» больше десяти лет, ворвался в пятерку лучших бомбардиров ЛЧ, забивал в финале этого турнира, хоронил «Баварию» и никогда не жаловался на личный статус внутри клуба. Когда требовала ситуация, он не ворчал и подыгрывал Роналду, а после ухода Криша пыхтит в центре атаки и мечтает доказать, что «Реалу» не нужен другой нападающий.

Если открыть условный WhoScored, то покажется, что француз справляется: у него больше всего голов и ассистов в этом сезоне, плюс он крайне часто (4,3 раза за матч – лидер Ла Лиги) лупит по воротам – что еще требуется от страйкера? По всей поверхностной (и даже продвинутой) статистике Бензема в абсолютнейшем порядке. Даже против «ПСЖ» он выдал топ-уровень – воткнул дубль и явно шел на хет-трик, но в решающий момент на Карима так и не прострелили.

Со стороны к французу не придраться: наоборот, все громче слышны голоса тех, кто просит Дешама забыть историю с Вальбуэна и экстренно вернуть Бензема в сборную. Но важно понимать – всплески форварда максимально специфичны, зато у него слишком много минусов. Он регулярно испаряется в ключевых матчах (топ-клубам легко его закрыть – забивает лишь после критических ошибок), страдает из-за сухих серий (даже в этом сезоне был один гол за 40 дней), почти бесполезен за пределами штрафной и слишком дерзко пихает партнерам, которые периодически его игнорируют.

Разумеется, с этими недостатками легко смириться, но лишь в одном случае – если Карим, которому скоро 32, станет игроком ротации. Вместо этого любимец Флорентино Переса уже второй сезон подряд остается ключевым снайпером «Реала». Голевые показатели француза стабильно опухают после матчей с эйбарами и леганесами, но не происходит главного: оставшийся без Роналду «Мадрид» так и не подписывает готового топ-страйкера, который закидывал бы по 40-50 банок за сезон. Действительно, зачем обижать Карима?

Карим Бензема и Килиан Мбаппе в матче «Реал Мадрид» – «Пари Сен-Жермен»Getty Images

Вместо условного Икарди, Левандовского или Кейна «Реал» сначала вложился в Диаса, а потом в Йовича. В отдаленных планах значится приобретение Мбаппе, но неизвестно, когда его выпишут из Парижа – видимо, лишь после того, как Карим сам попросится на лавку или вообще завершит карьеру.

С таким подходом Перес будет жестоко наказан в Лиге чемпионов. Прошлогодний урок «Аякса» совсем не усвоен – кажется, Флорентино по-прежнему считает, что у него роскошное и разнообразное нападение. Причем контрольный матч против «ПСЖ» еще сильнее убедит мадридского босса в уникальности Карима – плевать, что у встречи на «Бернабеу» было совсем условное турнирное значение.

Похоже, Перес запереживает только весной, когда поймет, что в плей-офф Лиги чемпионов забивать опять совершенно некому. Ну ничего, даже у великого Бензема бывают плохие дни, поэтому никаких выводов не последует. Ведь нельзя обижать легенду – лучше дать ей еще один шанс.

«Реал Мадрид» – «Пари Сен-Жермен» – 2:2

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