Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поблагодарил болбоя после быстрого ввода мяча в игру, который позволил лондонцам сравнять счет в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

В начале второго тайма англичане летели со счетом 1:2, мяч оказался в ауте. Болбой со скоростью звука бросил мяч Сержу Орье, то столь же быстро скинул на Лукаса Моуру, который разогнался по флангу и прострелил на Кейна. Нападающий перевел мяч в ворота, и счет сравнялся, а 56-летний Моуринью с благодарностью обнял болбоя за участие в голевой атаке.

«Тоттенхэм» победил со счетом 4:2, по ходу матча проигрывая 0:2.

Это был первый матч Моуринью с новой командой в Лиге чемпионов.

Шедевр Эль-Араби и дубль Кейна в эпохальном камбэке «Тоттенхэма» Моуринью

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