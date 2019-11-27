Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса», в котором его команда отыгралась со счета 0:2.

«Самый сложный момент матча – не после двух пропущенных голов, а когда я сделал замену в первом тайме [Моуринью заменил Эрика Дайера на Кристиана Эриксена – Eurosport.ru]. Это причиняет боль и футболисту, и мне. Это нелегко для нас обоих. Но важно понимание со стороны игрока – мне повезло, что я выбрал очень умного парня, который прекрасно понимает, что такое команда, а я сделал это ради команды. Речь шла не о его игре, а о том, что нужно команде.

В сложной ситуации, когда мы проигрывали 0:2, я решил, что одного опорника хватит. Мне был нужен второй креативщик, который будет взаимодействовать с Алли в открытом, а не закрытом треугольнике. Прошу прощения у Эрика – он знает, что я сделал это для команды, а не чтобы причинить ему боль. Думаю, болельщики тоже это понимают.

В перерыве пришлось действовать мягко. Я чувствовал, что игрокам нужно немного любви, а не критика. Я должен был их успокоить. Потом мы немного поговорили о тактике, внесли позиционные корректировки, но в основном разговаривали об уверенности в сложной ситуации.

Фантастически вели себя болельщики – они не давили на игроков, а поддержали. И во втором тайме реакция последовала: был нужный настрой, команда отыгралась и пошла за победой, хотя даже ничья выводила нас в плей-офф. Надеюсь, следующий домашний матч парни начнут уверенно и сразу – это отличные футболисты. Речь не обо мне, а о команде. Я просто хочу помочь. Фанаты тоже помогли, болбой помог – все помогли, кто любит «шпор». Главное – игроки, но и я прекрасно себя чувствую. Это был один из тех матчей, где мне пришлось действовать» – цитирует 56-летнего Моуринью Sky Sports.

Жозе впервые отыгрался с 0:2 в Лиге чемпионов – ранее он проиграл 13 раз с разными командами.

«Тоттенхэм» выиграл со счетом 4:2 благодаря дублю Кейна, голам Алли и Орье.

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