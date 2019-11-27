Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о судействе в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». В конце первого тайма судья после просмотра видеоповтора отменил пенальти в ворота «Мадрида» и красную карточку для вратаря Тибо Куртуа.

«Картина ясна, хотя я обещал больше не говорить о судействе. Возможно, не нужно было давать Куртуа красную карточку, но судья это сделал, а после просмотра VAR отменил наказание. В регламенте говорится, что он имеет право так сделать, если допущена серьезная ошибка. Но, если честно, эта ошибка недостаточно серьезна. Своим решением он мог сыграть ключевую роль в дальнейшей игре. Я понимаю гнев фанатов, но все-таки не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ», иначе все кончено», – цитирует Леонардо Daily Mercato.

В прошлом розыгрыше ЛЧ «ПСЖ» вылетел от «МЮ» 1/8 финала и остался крайне недоволен судейством.

«ПСЖ» и «Реал» сыграли со счетом 2:2, на 80-й минуте парижане проиграли 0:2.

Обе команды досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «ПСЖ» – с первого места.

Реф удалил Куртуа и поставил пенальти в ворота «Реала», но глянул повтор и передумал

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