«Реал» сыграл гораздо сильнее, чем в Париже. Но крайние защитники – главная проблема Зидана

Саммари первого матча в Париже: «Реал» вышел с атакующей полузащитой (Каземиро, Кроос, Хамес, Азар, Бэйл), никак не подстроил под них игру (никакого прессинга) и заставил их защищаться. Это оголило слабые качества хавов – «ПСЖ» постоянно разрывал опорную зону «Мадрида». Каземиро не мог подстраховать игроков, которые либо не привыкли обороняться (Хамес, Азар), либо не умеют это делать длинными отрезками (Кроос, Бэйл).

Несмотря на то, что «Париж» владел мячом всего 53% времени, на их трети поля тогда прошло лишь 21% действий. На трети «Реала» – куда более значительные 31%. Это определило картину игры. «Мадрид» отказался от прессинга, опустился с открытой полузащитой на свою половину поля, логично получил кучу моментов, а потом не мог выбраться в атаку. «ПСЖ» воплотил идеальный сценарий в три безответных мяча.

Домашний матч сложился по-другому. 53% владения зафиксировал уже «Реал». Территориальное преимущество тоже перешло к «Мадриду». На трети хозяев прошло лишь 18% действий, на трети «ПСЖ» – огромные 41%. «Реал» сыграл гораздо смелее. Об этом их еще в сентябре просил Хорхе Вальдано. «Против «Севильи» «Мадрид» тоже играл непозволительно низко. Такие мастера, как Азар, Бэйл и Хамес, должны атаковать, а не защищаться», – рефлексировал бывший игрок «Реала».

Такого перевеса «Мадрид» добился благодаря прессингу. Зидан выпустил сразу четырех центральных полузащитников – Каземиро, Крооса, Вальверде и Иско. Это позволило перекрыть атаки «Парижа» через центр и замаскировать проблему первого матча. Правда, на старте игры «Реал» фокусировался на полузащите даже слишком много – из-за этого оба крайних защитника «ПСЖ» (Мёнье и Бернат) оказывались свободны. Гости пробивали прессинг.

«Реал» прессингует, оба крайних защитника «ПСЖ» свободныEurosport

Зидан решил задачу максимально простым приемом – команда оставляла свободным только защитника с дальнего фланга. На ближнем продолжала оказывать давление и разбивать атаки «Парижа». Это позволило зажать соперника и уже использовать лучшие качества полузащитников. В этом ключевая разница по сравнению с первой игрой. Тогда таких условий не было.

«Реал» снова в прессинге, теперь свободен только Бернат на дальнем флангеEurosport

В Париже «бланкос» нанесли всего 10 ударов, из них только один трансформировался в явный голевой момент – согласно характеристикам Opta, к явным относятся либо выходы один на один, либо удары с очень близкой дистанции. На «Бернабеу» таких было уже шесть штук, а самих ударов – 27. Это ровно на 10 больше среднего показателя «Мадрида» в матчах Ла Лиги.

После матча Зидан объяснил, что такой прогресс стал возможен благодаря одновременному появлению Азара и Иско. «Не скажу, когда я решил выпустить его в старте, но Иско в команде и сыграл феноменально. Я хотел выпустить еще одного игрока для работы между линиями, думаю, в первом тайме мы доставили им проблемы. Иско прекрасно комбинировал с Азаром и Бензема», – рассказал коуч.

Испанец ярко себя проявил как второй нападающий. Он отлично реагировал на движение Азара и Бензема. Оба – мастера в создании численного перевеса в определенной зоне: Эден перегружает центр, Карим – фланг. Иско использовал это, заполняя свободное пространство в штрафной.

Азар выманил из своей зоны Силву – Иско заметил это и открылся около штрафнойEurosport

Теперь Силву выманил Бензема – Иско заметил это и открывается уже в штрафнойEurosport

Второй позитивный момент в атаках «Реала» – Азар. На старте сезона «Мадрид» никак не подстраивал игру под бельгийца. Команда продолжала сбиваться на кроссы в штрафную. Даже когда у Эдена была травма, Зидан не отходил от привычного стиля, хотя в теории мог попробовать на позиции Азара Винисиуса – игрока, который максимально похож на него по характеристикам.

Теперь ситуация меняется. Команда больше разыгрывает мяч через центр, у Азара больше возможностей смещаться с фланга в середину и создавать там численное преимущество. Это и освобождает пространство для подключений Марсело, и генерирует путаницу среди опорников соперника. Новой жертвой Азара стал Верратти.

Азар врывается в штрафную и уводит за собой Верратти – Кроос смещается в зону Марко и оттуда бьетEurosport

Верратти снова пошел за Азаром – теперь свободны и Кроос, и КаземироEurosport

Отличный перфоманс Эдена иллюстрируют цифры. Азар сделал четыре паса под удар партнерам и четыре раза обвел соперника на дриблинге. Это классическая версия бельгийца. План Зидана лишь поспособствовал преображению Эдена.

Результат и впечатления от игры испортила лишь одна деталь – «Мадрид» по-прежнему подставляет своих крайних защитников. Когда «Реал» прессинговал, это не сильно бросалось в глаза – особенно после преобразований Зидана, о которых мы поговорили выше. Но в редких позиционных атаках «Париж» реально разрывал Карвахаля и Марсело – против них было два игрока сразу.

Проблема делится на две части. Во-первых, вингеры «Мадрида» почти не отрабатывали в защите – с выходом Бэйла и Родриго это проявлялось даже слишком часто. Во-вторых, Рамос и Варан плохо страховали партнеров. Обычно они хороши в этом. Из-за скоростей «Парижа» испанец и француз не успевали помочь Карвахалю и особенно Марсело.

Рамос пошел страховать Марсело, но проглядел забегание за спину МбаппеEurosport

Бэйл видит убегающего от Марсело Мёнье, но даже не думает начинать рывок за нимEurosport

Подобным образом «Мадрид» разрывал даже «Брюгге». Тогда это привело к первому пропущенному голу и ситуации, когда «Реалу» нужно отыгрываться. Вчера напрямую лишило «Мадрид» очков. Даже когда Зидан правильно готовится к игре, а футболисты выполняют его инструкции, проблема крайних защитников рискует все порушить.

«ПСЖ» пробил по воротам только 13 раз, из штрафной – вообще семь. Но показательно, что из этих семи сразу четыре трансформировались в явный голевой момент. «Мадрид» реально доминировал в игре, но даже редкие подходы «Парижа» были слишком опасными. Контролировать соперника во всех фазах игры у «Реала» на данной стадии эволюции пока не выходит.

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