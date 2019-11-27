27 ноября «Зенит» продолжит на стадионе «Санкт-Петербург» нервную лигочемпионскую кампанию 2019 года матчем против «Лиона». Сине-бело-голубые осложнили себе жизнь двумя поражениями от «Лейпцига» и вынуждены всерьез мобилизоваться перед зимним перерывом. Команде Семака ни в коем случае нельзя проигрывать французам – иначе весной в лучшем случае ждет Лига Европы.

Почти беспроблемно выйти в плей-офф Лиги чемпионов «Зениту» помогут только две победы: сегодняшняя над «Лионом» и гостевая над «Бенфикой» (игра пройдет 10 декабря). Пройти дальше можно и с четырьмя очками в двух матчах, но до такого доводить нежелательно – слишком много будет зависеть от параллельных матчей.

«Зенит» уступает французам три очка: если команды сыграют вничью 2:2 или крупнее, питерцы потеряют шансы догнать «Лион». Ничья 0:0 оставит сине-бело-голубым преимущество в личных встречах и математический шанс достать «Лион» в последнем туре.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Зенита» традиционно не будет травмированных Малкома и Эммануэля Мамманы. И Александра Кокорина, разумеется – он в порядке, но до сих пор не внесен в заявочный лист после возвращения из своеобразного отпуска. Под вопросом Юрий Жирков и Олег Шатов – Семак говорил на пресс-конференции, что решение по Жиркову примут непосредственно перед матчем. Накануне оба пропустивших игру с «Рубином» футболиста тренировались в общей группе.

«Лиону» не поможет ключевой игрок – голландский форвард Мемфис Депай. Он получил травму бедра в матче четвертого тура ЛЧ с «Бенфикой» и пока не восстановился. Точно не будет Уссема Ауара, под вопросом – Тьяго Мендеш.

Мемфис Депай, «Лион» – «Анже»Getty Images

Форма

«Зенит» демонстрирует не лучший отрезок: после второго проигрыша «Лейпцигу» петербуржцы дважды выиграли в гостях с перерывом на сборные, но эти победы не были убедительными и безоговорочными. 1:0 тульскому «Арсеналу» звучит несерьезно, 2:1 с «Рубином» в общем-то тоже – Дзюба выцарапал победу на 79-й минуте.

Двухматчевая статистика «Лиона» со времен предыдущего тура выглядит хуже – в начале ноября команда проиграла «Марселю», но после возвращения игроков из национальных команд мобилизовалась и победила «Ниццу». «ПСЖ» в здравом уме никто не догоняет, но «Лион» борется за оставшиеся медали чемпионата Франции.

Лицом к лицу

«Зенит» ни разу не проиграл «Лиону» в Лиге чемпионов: у сине-бело-голубых две победы и одна ничья.

Команды играли в Санкт-Петербурге только один раз, «Зенит» победил (3:1).

«Зенит» никогда не проигрывал три матча подряд в групповом этапе Лиги чемпионов.

Тренер «Лиона» Руди Гарсия умеет играть с российскими командами – он дважды обыгрывал ЦСКА в 2011-м и 2014-м.

Ориентировочные составы

«Зенит»

«Лион»

Котировки букмекеров

Победа «Зенита»: 2,11

Ничья: 3,64

Победа «Лиона»: 3,62

Аналитики отдают стратегическое преимущество команде Семака, и это оправдано. Во-первых, «Лион» все еще адаптируется к тактике и требованиям нового тренера – Руди Гарсию назначили только в октябре. К тому же, наверняка скажется отсутствия Депая, который может спасти игру в одиночку.

Высокая вероятность у ставки «забьют обе»: «Зенит» будет много атаковать (другого выхода нет), и французы запросто накроют игроков в лазурной форме на контратаке. Питерцы почти всегда забивают дома – исключением был матч с «Лейпцигом» и памятная игра с «Ахматом» 17 августа, где два зенитовских гола отменили.

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