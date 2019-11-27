20-летний нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш признан лучшим молодым игроком Европы в 2019 году.

Награда вручается изданием Tuttosport футболистам не старше 21 года. Голосование проводится среди спортивных журналистов. Летом футболист перешел из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 млн евро в возрасте 19 лет, он считается самым талантливым атакующим футболистом поколения.

Фелиш набрал в голосовании 332 балла, на втором месте Джейдон Санчо из «Боруссии» – у англичанина 175 баллов. Третий – Кай Хаверц из «Байера», четвертый – Эрлинг Холанн из «Зальцбурга». Пятое место занят прошлогодний обладатель приза – Маттейс де Лигт из «Ювентуса».

Ранее награда доставалась Уэйну Руни, Лео Месси и Килиану Мбаппе.

Фелиш забил три гола в 13 матчах ЛЧ и Ла Лиги этого сезона.

Герой мемов, встречался с дочерью Берлускони. Что стало с лучшими молодыми игроками разных лет?

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