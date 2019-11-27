Бывший защитник «Арсенала» Паскаль Сиган рассказал о хитрости, к которой прибегнул «Локомотив» перед очным матчем в Лиге чемпионов.

В 2003 году «канониры» приехали в Москву на игру против российского клуба, и у «Локо» был коварный план: по словам француза, клуб нанял 10 топ-моделей, чтобы те развлекались с футболистами лондонцев в ночь перед матчем.

«Когда мы вошли в московский отель, десяток топ-моделей ожидал нас за баром. Позже нам сказали, что они были там, чтобы утомить нас в ночь перед матчем.

«Мы не проиграли, и, насколько я помню, никто из наших игроков не был настолько глуп, чтобы попасться в ловушку. Это было очень кстати, учитывая ситуацию в то время: в газетах регулярно всплывали истории о личной жизни игроков», – цитирует экс-футболиста The Sun.

«Арсенал» вышел на игру резервным составом, матч закончился со счетом 0:0.

Сиган играл за лондонцев с 2002 по 2006 год.

«Локо» без евровесны, камбэки «ПСЖ» и «Тоттенхэма», покер Левандовского и красота Дибалы. Жара в ЛЧ

Качай приложение Eurosport для iOS и Android