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💥«Зенит» победил «Лион» и вышел на второе место в группе
Решающий мяч оформил Артем Дзюба, а Магомед Оздоев добил гостей – 2:0.
«Зенит» в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 обыграл «Лион» – 2:0.
Первый мяч в конце первого тайма забил Артем Дзюба. Нападающий «Зенита» замкнул подачу, которая прилетела в штрафную гостей после углового. Игроки «Лиона» требовали просмотра VAR из-за возможного фола Сердара Азмуна, но итальянский арбитр Даниэле Орсато засчитал гол.
Второй гол пришел в конце второго тайма: Магомед Оздоев мощным ударом пробил в нижний угол и укрепил победный счет.
- «Зенит» набрал семь очков и вышел на вторую строчку в группе, обогнав «Лион». У клубов поровну очков.
- В решающем туре питерцы сыграют против «Бенфики», а «Лион» – с «Лейпцигом».
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